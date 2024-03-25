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11:05, 25 марта 2024Россия

Масштаб обрушения крыши «Крокуса» после теракта оценили

Площадь обрушения крыши «Крокуса» составила семь тысяч квадратных метров
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Площадь обрушения крыши «Крокус сити холла» после теракта 22 марта составила семь тысяч квадратных метров. Масштабы оценил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что площадь возгорания в здании концертного зала составила 12,9 тысячи квадратных метров.

Ранее появились новые кадры, снятые внутри «Крокус Сити Холла» во время разбора спасателями завалов в концертном зале. На записи видно, что помещение полностью разрушено, а крыша обвалилась. Поверхность покрыта обломками перекрытий и оборудования.

До этого в сети также опубликовали видео обследования спасателями одного из выгоревших этажей. На ролике видно пострадавшие от огня коридоры здания, а также гардеробную и лестницу. В помещениях до сих пор сохранилось тепло после пожара, подчеркнул человек за кадром.

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22 марта 2024

Группа террористов атаковала концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Они открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось. Все подозреваемые задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Константин Лысяков
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