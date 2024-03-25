Масштаб обрушения крыши «Крокуса» после теракта оценили

Площадь обрушения крыши «Крокуса» составила семь тысяч квадратных метров

Площадь обрушения крыши «Крокус сити холла» после теракта 22 марта составила семь тысяч квадратных метров. Масштабы оценил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что площадь возгорания в здании концертного зала составила 12,9 тысячи квадратных метров.

Ранее появились новые кадры, снятые внутри «Крокус Сити Холла» во время разбора спасателями завалов в концертном зале. На записи видно, что помещение полностью разрушено, а крыша обвалилась. Поверхность покрыта обломками перекрытий и оборудования.

До этого в сети также опубликовали видео обследования спасателями одного из выгоревших этажей. На ролике видно пострадавшие от огня коридоры здания, а также гардеробную и лестницу. В помещениях до сих пор сохранилось тепло после пожара, подчеркнул человек за кадром.

Группа террористов атаковала концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Они открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось. Все подозреваемые задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.