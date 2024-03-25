Опубликованы кадры обследования спасателями выгоревшего этажа «Крокуса»

«112» опубликовал кадры обследования спасателями выгоревшего этажа «Крокуса»

Telegram-канал «112» опубликовал кадры обследования спасателями одного из выгоревших этажей «Крокус Сити Холла».

На видео запечатлены выгоревшие коридоры здания, а также гардеробная и лестница. Человек за кадром отмечает, что в помещениях до сих пор сохранилось тепло после пожара.

Спасатели МЧС России после теракта разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла». Для разбора завалов применяют специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.

Нападение произошло в пятницу, 22 марта, вечером, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура. Суд арестовал четверых обвиняемых до 22 мая.