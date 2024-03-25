Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:20, 25 марта 2024Россия

Опубликованы кадры обследования спасателями выгоревшего этажа «Крокуса»

«112» опубликовал кадры обследования спасателями выгоревшего этажа «Крокуса»

Telegram-канал «112» опубликовал кадры обследования спасателями одного из выгоревших этажей «Крокус Сити Холла».

На видео запечатлены выгоревшие коридоры здания, а также гардеробная и лестница. Человек за кадром отмечает, что в помещениях до сих пор сохранилось тепло после пожара.

Спасатели МЧС России после теракта разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла». Для разбора завалов применяют специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.

Нападение произошло в пятницу, 22 марта, вечером, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура. Суд арестовал четверых обвиняемых до 22 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд арестовал обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Как проходило заседание?

      Обвиняемый в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула

      В Сенате США назвали возможную причину теракта в Подмосковье

      В США объяснили реакцию Белого дома на теракт в «Крокусе»

      Российские торговые центры усилили охрану

      Пушилин рассказал о находившейся в «Крокусе» во время теракта паре из ДНР

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Опубликованы кадры обследования спасателями выгоревшего этажа «Крокуса»

      Раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе»

      Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше