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09:18, 26 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасности

Жителей Смоленской и Тверской областей предупредили об опасном половодье

Фото: thanatphoto / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие дни на реках Тверской и Смоленской области ожидается поднятие воды до опасных отметок. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что уровень воды уже поднялся на 35-130 сантиметров на Западной Двине в Тверской и Смоленской областях и на Волге в районе Твери. С 26-27 марта в этих областях сохранится заметный рост уровня воды, что приведет к высокому половодью. Это, в свою очередь, чревато затоплением не только речных пойм, но и расположенных на них сооружений и участков дорог. Речь идет о реках Обша, Гжать и Хмара.

Метеоролог также отметил повышение уровня воды на 35-130 сантиметров на реке Преголя в Калининградской области, на реках Мста и Ловоть в Новгородской области, а также на реках Ленинградской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Воронежской и Брянской областей. Наблюдается рост уровня воды даже на азиатской части России — в Алтайском крае, а также в Приморье.

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На севере Московской области у реки Дубны уровень воды за прошедшие сутки поднялся на метр. Кроме того, наблюдается заметное повышение на реках Коломны, Каширы и Серпухова. На некоторых реках уже идет битый лед.

Вильфанд отметил, что половодье в российских реках в этом году будет длиться долго, до июня. Только в первой декаде этого месяца оно будет заканчиваться только в верховьях сибирских рек.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве за неделю высота сугробов уменьшилась на 10 сантиметров, в отдельных местах — на 14 сантиметров. Самое резкое таяние произошло благодаря прошедшему в выходные, 24 и 25 марта, дождя.

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      Мария Черкасова
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