Среда обитания
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08:05, 26 марта 2024Среда обитания

В Москве растаяло 14 сантиметров сугробов за неделю

Метеоролог Вильфанд: в Москве растаяло 14 сантиметров сугробов за неделю

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Высота сугробов в Москве уменьшилась на 14 сантиметров за неделю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«За всю прошедшую неделю высота снега уменьшилась на 10 сантиметров, в отдельных пунктах — даже на 14 сантиметров», — отметил метеоролог, добавив, что самое резкое таяние сугробов наблюдалось в прошедшие выходные за счет дождя, который служит «главным разрушителем снега». При этом в данный момент высота сугробов на станции ВДНХ составляет 26 сантиметров при норме в 22 сантиметра.

Вильфанд рассказал, что на текущей неделе величина снежного покрова будет уменьшаться на один-два сантиметра, и к концу недели она понизится приблизительно на 7-10 сантиметров. Он подчеркнул, что сугробы будут таять лишь за счет тепла и солнца, поскольку осадки в ближайшие дни не ожидаются. Исчезновение снега будет происходить медленнее, поскольку до конца недели ночные температуры останутся отрицательными и околонулевыми. Между тем в субботу и воскресенье ночью столбики термометров начнут подниматься до плюс двух-семи градусов, а днем достигнут 14 и 15 градусов тепла соответственно, что будет способствовать более активному таянию снега и половодью, добавил метеоролог. Окончательно снег в столице растает не ранее первой декады апреля, заключил специалист.

Днем ранее Роман Вильфанд сообщил, что в лесопарковых зонах снег будет лежать до второй декады апреля.

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      Полина Кислицына
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