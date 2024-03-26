Метеоролог Вильфанд: в Москве растаяло 14 сантиметров сугробов за неделю

Высота сугробов в Москве уменьшилась на 14 сантиметров за неделю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«За всю прошедшую неделю высота снега уменьшилась на 10 сантиметров, в отдельных пунктах — даже на 14 сантиметров», — отметил метеоролог, добавив, что самое резкое таяние сугробов наблюдалось в прошедшие выходные за счет дождя, который служит «главным разрушителем снега». При этом в данный момент высота сугробов на станции ВДНХ составляет 26 сантиметров при норме в 22 сантиметра.

Вильфанд рассказал, что на текущей неделе величина снежного покрова будет уменьшаться на один-два сантиметра, и к концу недели она понизится приблизительно на 7-10 сантиметров. Он подчеркнул, что сугробы будут таять лишь за счет тепла и солнца, поскольку осадки в ближайшие дни не ожидаются. Исчезновение снега будет происходить медленнее, поскольку до конца недели ночные температуры останутся отрицательными и околонулевыми. Между тем в субботу и воскресенье ночью столбики термометров начнут подниматься до плюс двух-семи градусов, а днем достигнут 14 и 15 градусов тепла соответственно, что будет способствовать более активному таянию снега и половодью, добавил метеоролог. Окончательно снег в столице растает не ранее первой декады апреля, заключил специалист.

Днем ранее Роман Вильфанд сообщил, что в лесопарковых зонах снег будет лежать до второй декады апреля.