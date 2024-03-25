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19:55, 25 марта 2024Среда обитания

Назван срок сохранения снега в Москве

Синоптик Вильфанд: снег в Москве не растает до первой декады апреля

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Сугробы в Москве не растают до первой декады апреля. Срок сохранения снега в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «Интерфакс».

Метеоролог отметил, что снежный покров в Москве уменьшился на 6-8 сантиметров из-за дождей 23 и 24 марта, но все равно остался на 20-25 процентов выше нормы.

Синоптик добавил, что на текущей неделе сугробы продолжат сокращаться — в будни они станут ниже еще на 7-10 сантиметров. Это произойдет именно за счет тепла, уточнил Вильфанд. При этом в лесопарковых зонах снег будет лежать еще дольше, чем в жилых, — до второй декады апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам сохранение аномальной погоды как минимум до 31 марта. Синоптик отметил, что температура воздуха в столице каждый день с 12 марта сильно превышает норму.

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      Нина Ташевская
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