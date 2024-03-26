Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал проверить автомобиль на СТО после зимы

После зимы автовладельцам необходимо подготовить свои машины к эксплуатации в теплое время года. Советы россиянам о том, что нужно для этого сделать, дал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с телеканалом «360».

По словам автоэксперта, в первую очередь стоит заранее озаботиться покупкой летних шин, чтобы не стоять в очередях в магазинах в разгар сезона. Второй шаг, рекомендованный специалистом — проверить авто на СТО, в частности, состояние подвески, силового агрегата, а также радиаторов. «Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном — мойте машину чаще и она ответит вам улыбкой», — заявил автоэксперт.

В случае долгого простоя автомобиля Хайцеэр посоветовал проверить состояние аккумулятора и подвески, а также фреона в кондиционере при его наличии. Он также рассказал, что во времена СССР машину ставили на кирпичи, чтобы подвеска находилась в расслабленном состоянии.

Днем ранее автоэксперт назвал причину резкого износа шин у исправного авто.