Россиянам указали на важное при приеме всех лекарств правило
При покупке лекарства важно внимательно читать инструкцию по его применению, рассказала терапевт, профессор Оксана Драпкина. Ее цитирует «Федерал Пресс».
Драпкина указала на важное правило: в инструкциях необходимо читать строчку, где указано не только торговое название препарата, но и непатентованное. Если пациент примет два или несколько препаратов с одинаковым действующим веществом, но с разными названиями, предупредила она, у него может случиться передозировка. «Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ. Неоднократно описаны случаи, когда человек простывал, принимал средство "от простуды", оно действовало не сразу, и добавлялись еще один-два препарата, также содержащие парацетамол», — рассказала она.
Такая передозировка, по словам врача, может привести к поражению печени. Кроме того, есть опасность развития аллергий: например, при приеме антибиотика пенициллина могут возникнуть перекрестные реакции на другие препараты из того же ряда антибиотиков, поскольку в них будет содержаться одно действующее вещество: β-лактамное кольцо. Внимание к непатентованному названию, подчеркнула Драпкина, предупредит развитие тяжелых последствий.
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