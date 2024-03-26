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18:26, 26 марта 2024Забота о себе

Россиянам указали на важное при приеме всех лекарств правило

Терапевт Драпкина: в инструкции важно читать непатентованное название лекарства

Фото: Unsplash

При покупке лекарства важно внимательно читать инструкцию по его применению, рассказала терапевт, профессор Оксана Драпкина. Ее цитирует «Федерал Пресс».

Драпкина указала на важное правило: в инструкциях необходимо читать строчку, где указано не только торговое название препарата, но и непатентованное. Если пациент примет два или несколько препаратов с одинаковым действующим веществом, но с разными названиями, предупредила она, у него может случиться передозировка. «Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ. Неоднократно описаны случаи, когда человек простывал, принимал средство "от простуды", оно действовало не сразу, и добавлялись еще один-два препарата, также содержащие парацетамол», — рассказала она.

Такая передозировка, по словам врача, может привести к поражению печени. Кроме того, есть опасность развития аллергий: например, при приеме антибиотика пенициллина могут возникнуть перекрестные реакции на другие препараты из того же ряда антибиотиков, поскольку в них будет содержаться одно действующее вещество: β-лактамное кольцо. Внимание к непатентованному названию, подчеркнула Драпкина, предупредит развитие тяжелых последствий.

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      Александра Лисица
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