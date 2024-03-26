Россиянин получил 4,5 года за разбойное нападение на пенсионерку

Во Владивостоке дали 4,5 года мужчине, сорвавшему с шеи пенсионерки цепочку

Во Владивостоке суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 36-летнего местного жителя за разбойное нападение на пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 162 («Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года мужчина подкараулил пожилую женщину около дома на проспекте Красного Знамени и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) полицейские по горячим следам задержали разбойника, похитившего из магазина крупную сумму денег.

