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17:25, 26 марта 2024Силовые структуры

Россиянин признался в расправе над пятилетним ребенком знакомых

В Ставрополе мужчина утопил пятилетнего ребенка и вынес его тело в мусорный бак

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ставрополе задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в расправе над пятилетним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что с 20 по 21 марта присматривал за ребенком знакомых, однако, будучи в состоянии алкогольного опьянения, лишил его жизни в ванной. После этого он вынес в мусорный бак тело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее сообщалось, что пожилой россиянин расправился с 94-летней сестрой и раскаялся в содеянном.

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      Илона Палей
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