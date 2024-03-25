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20:31, 25 марта 2024Силовые структуры

Пожилой россиянин расправился с 94-летней сестрой и раскаялся в содеянном

В Москве возбудили дело против пенсионера, зарезавшего 94-летнюю сестру

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 86-летнего местного жителя, который расправился с 94-летней сестрой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Пенсионер проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Во время допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, 24 марта обвиняемый находился в квартире жилого дома на 3-м Новомихайловском проезде. В какой-то момент он нанес своей сестре не менее двух колото-резаных ранений в область шеи. В результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в столице следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая расправилась с 62-летней матерью.

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      Варвара Митина
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