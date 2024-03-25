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12:09, 25 марта 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с матерью и попала под следствие

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая зарезала мать

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая расправилась с 62-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Женщина проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 20 марта в квартире дома на улице Новгородской обвиняемая поссорилась со своей родственницей. Во время конфликта она нанесла пенсионерке резаное ранение в область шеи, которое оказалась несовместимо с жизнью.

Ранее в Кемерово суд приговорил к семи годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, расправившегося с матерью.

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