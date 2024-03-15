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11:27, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с матерью и получил семь лет колонии

В Кемерово осудили на семь лет сына, забившего до смерти мать

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кемерово суд приговорил к семи годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, расправившегося с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, пьяный мужчина поссорился с матерью и несколько раз ударил ее по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Женщину два дня пытались спасти, но она не выжила. Сын частично признал вину, объяснив, что не хотел лишать потерпевшую жизни.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 38-летней местной жительницы, пытавшейся расправиться со знакомой из-за ревности.

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      Екатерина Кашурникова
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