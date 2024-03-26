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16:39, 26 марта 2024Путешествия

Россиянин сообщил о бомбе на борту самолета и задержал рейс на два часа

Россиянин сообщил о бомбе на борту самолета Smartavia и задержал рейс в Москву

Фото: Unsplash

Россиянин сообщил о бомбе в рюкзаке в салоне самолета и на два часа задержал рейс из Мурманска в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Smartavia. Во время посадки 34-летний Илья из Чувашии попросил бортпроводника положить его ручную кладь не на верхнюю полку, а на свободное кресло сзади. На вопрос члена экипажа, что находится в рюкзаке, пассажир ответил: «Бомба».

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По данным источника, специалисты осмотрели воздушное судно, но не нашли ничего подозрительного. Рейс из-за этого задержался более чем на два часа.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

24 марта россиянка заявила о бомбе в вылетавшем из Москвы в Ереван самолете. Она объяснила свой поступок глупостью.

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      Марина Черняк
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