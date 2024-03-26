Россиянка поехала в Узбекистан и описала его фразой «холодно, грязно и снежно»

Российская тревел-блогерша поехала в Узбекистан и описала страну фразой «нереально холодно, грязно и снежно». Советами перед поездкой туда она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, зимой в Ташкенте холодно, а теплые дни бывают лишь изредка. «За все 12 дней отпуска было от силы три-четыре солнечных дня и только два из них теплые. Все остальное время я сильно мерзла, пришлось даже купить на рынке термоноски и колготки с начесом», — рассказала она.

Путешественница также рекомендовала одеваться скромнее во время поездки в Узбекистан, потому что это мусульманская страна. «Подбирайте гардероб правильно, лучше не брать с собой обтягивающие или вызывающие наряды — вас тут просто не поймут (но и не осудят, если что, все-таки туристы есть туристы)», — заметила блогерша.

Кроме того, она посоветовала учитывать особенности культуры страны. Поскольку местные люди «очень добрые, открытые и душевные», они часто угощают гостей. «Отказываться ни в коем случае нельзя — это для них настоящее оскорбление», — заключила туристка.

Ранее эта же блогерша объяснила, почему предпочла поездку в Узбекистан Мальдивам и осталась довольна выбором. По ее словам, причина такого решения не в том, что Мальдивы обошлись бы дороже.