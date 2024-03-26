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12:44, 26 марта 2024Бывший СССР

Российские военные поразили разведроту ВСУ в ДНР

ВС России поразили пункт дислокации разведроты ВСУ в Новогродовке
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные поразили пункт дислокации разведроты 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новогродовке, в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Сегодня ночью нанесен удар по пункту временной дислокации противника в населенном пункте Новогродовка. Он был в здании общежития "Машзавода", где размещалась разведывательная рота 3-й отдельной штурмовой бригады», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в результате удара Вооруженных сил (ВС) России здание общежития было разрушено, а также была поражена военная техника.

Ранее стало известно, что в результате удара российских военных повторно было поражено расположение штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины в Харькове. Кроме того, взрывы также произошли в танковом училище.

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      Александр Курбатов
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