Российский тренер назвал подходящую еду перед тренировкой

Российский мастер-тренер бренда XFIT Илья Франк назвал подходящую еду перед тренировкой. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт посоветовал исключить прием пищи перед самой тренировкой. «Переваривание пищи является очень энергозатратным процессом. При усвоении жиров, белков и углеводов организм тратит примерно 10 процентов общей энергии», — объяснил он.

В то же время специалист порекомендовал не заниматься с ощущением голода, поскольку это может поспособствовать проблемам с пищеварением. Так, по мнению Франка, полноценный прием пищи лучше устроить за час-полтора. Он должен быть богат белками, углеводами и жирами. Кроме того, за 20-25 минут до начала физической активности можно прибегнуть к жидкой пище в виде энергетических коктейлей.

Ранее эксперт-методист Руслан Панов назвал россиянам оптимальный срок для появления кубиков пресса. По его словам, результата можно добиться через два месяца, полностью отказавшись от продуктов с содержанием быстрых углеводов, в частности хлеба и десертов. При этом нельзя забывать о спорт и делать акцент на кардио и интервальные тренировки два-три раза в неделю.