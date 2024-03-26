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18:03, 26 марта 2024Путешествия

Самолет упал в лесу из-за открывшейся сразу после взлета двери

Легкомоторный самолет Mooney упал сразу после взлета во Флориде

Легкомоторный самолет Mooney M20 потерпел крушение недалеко от города Сент-Огастин в штате Флорида. Об этом сообщил местный канал News4JAX.

Инцидент произошел около полудня в понедельник, 25 марта. Известно, что сразу после взлета экипаж сообщил об открывшейся двери и решил вернуться на аэродром. Затем связь с бортом пропала.

Позже разбившийся лайнер нашли в лесу недалеко от аэродрома. На борту было два человека, они не выжили. Федеральное агентство гражданской авиации США выясняет точную причину, по которой упал самолет.

В Австралии самолет авиакомпании Qantas Airways приземлился с отказавшим двигателем. Незадолго до посадки пассажиры услышали шум, похожий на разрыв автомобильной шины. Одна из участниц рейса рассказала, что все время плакала от страха.

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      Мария Борисова
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