Пассажирка описала посадку с отказавшим двигателем словами «я все время плакала»

Reuters: пассажирский самолет Qantas приземлился в Перте с отказавшим двигателем

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways приземлился с отказавшим двигателем. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пассажирский Airbus A330 следовал из Мельбурна в Перт вечером 25 марта, неисправность возникла при заходе на посадку. Уточняется, что участники рейса услышали шум, похожий на разрыв автомобильной шины. Турбина вспыхнула, пилотам пришлось отключить ее и садиться с одним работающим двигателем.

Одна из пассажирок описала произошедшее на борту словами «я все время плакала». «Это история для внуков. Я благодарна, что нам удалось приземлиться. Мне было страшно сидеть на месте», — цитирует ее Daily Mail.

Уточняется, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Инженеры Qantas проверят двигатель, чтобы определить причину взрыва. В авиакомпании добавили, что двухмоторные самолеты рассчитаны для полетов на одном двигателе, и пилоты этому обучены.

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