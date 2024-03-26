Самолет с сотнями пассажиров экстренно сел из-за хлопка и дыма в салоне

Aviation Herald: самолет Edelweiss с 314 пассажирами экстренно сел из-за дыма

Самолет чартерной авиакомпании Edelweiss Air экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления салоне. В тот момент на борту лайнера были сотни пассажиров, пишет The Aviation Herald.

Airbus A340 выполнял рейс из Картахены, Колумбия, в швейцарский Цюрих 24 марта. Через полчаса полета на борту раздался громкий хлопок, после чего салон наполнился густым дымом и запахом гари.

Пилоты решили срочно приземлиться в Барранкилье. Посадка прошла благополучно, никто из 314 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал.

По предварительной информации, причиной задымления стала неисправность системы кондиционирования, при этом открытого возгорания не было. Власти Колумбии извлекли черные ящики и начали расследование.

26 марта пассажирский Boeing запросил аварийную посадку в Чите. Самолет со 172 пассажирами следовал из Красноярска в Благовещенск, до аэропорта назначения ему оставалось около получаса пути.