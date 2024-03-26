Сиквел хоррора о Винни-Пухе получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Фильм «Винни-Пух: Кровь и мед 2» получил максимальный рейтинг на Rotten Tomatoes

Вторая часть хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда получила максимальный, 100-процентный рейтинг свежести, согласно оценкам кинокритиков на сайте Rotten Tomatoes.

Отмечается, что новый фильм значительно вырос по качеству в сравнении с оригиналом. Его охарактеризовали как гротескный и зловещий. «Мне действительно теперь любопытно посмотреть, куда движется эта сумасшедшая кинематографическая вселенная», — написал один из критиков. «"Винни-Пух: Кровь и мед 2" — это жуткий мета-хоррор, который обязательно удивит публику», — добавил другой.

Ранее была названа дата выхода сиквела хоррора о Винни-Пухе.

Сюжет первой части фильма рассказывает о компании девушек, которые прибывают на отдых в загородный дом, где на них нападают монстры. «Из-за предательства Кристофера Робина Винни-Пух с Пятачком слетают с катушек и становятся кровожадными маньяками», — говорится в описании к трейлеру.