Депутат обвинил Киев в бездеятельности в экономике

Депутат Рады Дубинский: бездеятельность Киева в экономике грозит проблемами

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что экономика Украины в условиях конфликта с Россией сталкивается с системным вызовом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что в Киеве мало говорят об экономической составляющей конфликта с Россией, однако эта тема важна с точки зрения обеспечения страны ресурсами. По его мнению, в этой сфере наблюдается «если не провал, то серьезная недоработка».

«Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению, как, впрочем, это происходит с фортификациями, производством снарядов и тому подобное. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, бюджет Украины оказался наполовину состоящим из дотаций Запада. Об этом заявил замминистра экономики страны Тарас Качка.