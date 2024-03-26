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06:38, 26 марта 2024Бывший СССР

Депутат обвинил Киев в бездеятельности в экономике

Депутат Рады Дубинский: бездеятельность Киева в экономике грозит проблемами

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что экономика Украины в условиях конфликта с Россией сталкивается с системным вызовом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что в Киеве мало говорят об экономической составляющей конфликта с Россией, однако эта тема важна с точки зрения обеспечения страны ресурсами. По его мнению, в этой сфере наблюдается «если не провал, то серьезная недоработка».

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«Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению, как, впрочем, это происходит с фортификациями, производством снарядов и тому подобное. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, бюджет Украины оказался наполовину состоящим из дотаций Запада. Об этом заявил замминистра экономики страны Тарас Качка.

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      Марина Совина
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