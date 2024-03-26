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20:20, 26 марта 2024Силовые структуры

Склад боеприпасов обнаружили в российском многоквартирном доме

В Аксае отец и сын нашли склад с боеприпасами в кладовке многоквартирного дома
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Двое жителей Ростовской области обнаружили склад с боеприпасами в собственной кладовке многоквартирного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, схрон был найден в кладовке, расположенной в подвальном помещении многоквартирного дома на проспекте Ленина в Аксае. Нашедшие — отец и сын — сами передали все боеприпасы сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас на месте работают силовики, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции обнаружили тайник с 250 килограммами боеприпасов в Херсонской области. Внутри схрона находились 8 ящиков с артиллерийским порохом, 44 электровзрывателя различного вида, а также гранаты и гранатомет с кумулятивным зарядом. Все найденное было передано для уничтожения специалистам-взрывотехникам.

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      Олеся Мицкевич
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