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08:52, 23 марта 2024Силовые структуры

Полицейские нашли тайник с 250 килограммами боеприпасов в Херсонской области

В Херсонской области обнаружили тайник с 250 кг пороха, гранат и взрывателей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Сотрудники полиции обнаружили тайник с 250 килограммами боеприпасов в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, схрон был найден на обочине автодороги около моста через Северо-Крымский канал Каланчакского района. Внутри тайника находились восемь ящиков с артиллерийским порохом, 44 различных вида электровзрывателей, а также гранаты и гранатомет с кумулятивным зарядом.

Все боеприпасы имели следы коррозии и оказались непригодны для дальнейшего использования. Их передали для уничтожения специалистам-взрывотехникам.

Ранее спецназ Росгвардии обнаружил схрон с авиационными ракетами, боеприпасами и гранатометом иностранного производства в Донецкой народной республике.

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      Олеся Мицкевич
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