Собчак раскрыла свои способы справиться со стрессом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о способах, которые помогают ей справиться со стрессом. Их ведущая раскрыла в своем Telegram-канале.

«Лично я советую уделить время привычной рутине. Мне, например, от стресса помогают маленькие домашние ритуалы (типа утренней чашки чая на веранде) и очень спасает любимая работа. Спорт — в моем случае йога — тоже», — написала Собчак.

Также она посоветовала тем россиянам, которые тяжело переживают происходящее, перестать читать новости. Кроме того, ведущая призвала при необходимости обращаться за профессиональной помощью и за поддержкой к близким. «Это нормально. Сейчас мы все очень ранимые», — заключила она.

Ранее Собчак рассказала об общении с бывшим лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Она заявила, что после конфликта на предвыборных дебатах в 2018 году политик «как ни в чем не бывало» передал ей привет. Сама же телеведущая не решилась на личную встречу с Жириновским.