Спасшийся из «Крокуса» в деталях раскрыл свой путь из зала с террористами

Пострадавший в «Крокусе» рассказал, что зрители приняли стрельбу за часть шоу

Пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» Артем рассказал, что изначально зрители приняли стрельбу за часть шоу. Свой путь к спасению он в деталях раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Мужчина рассказал, что в момент нападения сидел с супругой в зале, на одном из последних рядов. Концерт должен был начаться с минуты на минуту, и когда раздались выстрелы, все были уверены, что это часть шоу, признался мужчина.

«Когда горох сыплешь в какую-то большую пустую металлическую емкость — такой звук был, не похоже было на то, что АК-47 стреляет или пулемет. Все подумали, что это шоу начинается, тем более время подходило, и соответственно никто особо не реагировал. Потом, когда внизу люди побежали — уже начали что-то подозревать плохое, когда начали стрелять в зале в самом — все уже поняли, в чем дело», — поделился он.

В зале «Крокуса» опасались, что выходы перекроют

По воспоминаниям собеседника «Ленты.ру», в тот момент зал был заполнен примерно на две трети. Услышав выстрелы, где-то треть зрителей сорвалась с мест и начала продвигаться к выходу, который располагался справа от сцены. «Там образовалась просто нереальная пробка», — отметил Артем.

По его словам, когда выстрелы прогремели в самом зале, они с супругой направились к выходам. Артем отметил, что они сначала тоже планировали спуститься вниз, но так как там было слишком много людей, решили продвигаться наверх. В этот момент в зале начали расстреливать людей, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Как нас учили, все упали на пол. Внизу уже в упор людей расстреливали, мы это уже не видели, потому что лицом вниз лежали. Понятно было, что к выходу надо идти, потому что сейчас в нас тоже будут палить», — рассказал пострадавший.

У всех была одна мысль, что это повторение "Норд-Оста", что сейчас перекроют все выходы, что сейчас придут смертники. Проще говоря, нам конец всем Артем пострадавший при теракте

В «Крокусе» удалось избежать «звериной паники»

По словам Артема, поняв, что у верхних рядов есть некое послабление, люди там все-таки решили двигаться в сторону выхода, но путь к нему был закупорен лежащими впереди людьми, которые оцепенели и не могли пошевелиться.

«Мы орали, чтобы они начали шевелиться, мат на мате стоял. Те боятся, в это время стреляют. Был один вариант из двух: либо мы бы поползли по спинам, но тогда нас, скорее всего, всех бы завалили, потому что привлекали бы внимание, либо расшевелить впереди лежащих людей. Нам это удалось, они все-таки нашли в себе силы, поползли к двери, вверх по лестнице, мы за ними следом», — высказался потерпевший.

Сзади нас все время раздавались выстрелы. Конечно, было очень страшно, что нас в этот момент завалят. Именно на выходе из зала будто горловина получается и отличная мишень Артем пострадавший при теракте

При этом он отметил, что люди быстро самоорганизовались и не поддавались звериной панике. «Люди у нас, скажем так, не испугались до состояния зверей, когда паника звериная и ничего не соображаешь. Не было такого, как в кино показывают, что все орут, бегают, еще что-то делают. Были конечно писки, визги, но такого прям кошмара не было. Все прям знали, что нужно ложиться, все знали, что нужно двигаться к выходу, молодцы, вели себя целенаправленно», — подчеркнул очевидец.

Охранник «Крокуса» помог людям пройти через темные помещения

Выйдя в коридор, люди ринулись в сторону эскалатора, по которому поднимались в зал, рассказал Артем. Но, по его словам, из-за звуков выстрелов в той стороне пришлось развернуться.

«Были варианты спрятаться в сортире или как-то на крышу забраться, но прям бог сберег. Оказалось, что слева от нашего выхода находится запасный выход. Мы туда пошли, там был охранник, дай бог, ему здоровья и счастья. Он дождался, пока все зайдут, после запер двери. Какое-то время мы там постояли. Люди на панике, мы все думали, что будут взрывать дверь эту, чтобы нас потом всех кончить. После того, как охранник убедился по камерам, что внизу никакой опасности нет, он сказал нам идти. Он действовал очень грамотно и профессионально, молодец мужик», — сообщил пострадавший.

По его словам, сотрудник охраны провел людей по темной лестнице вниз. Затем нужно было пересечь большое неосвещенное помещение, напоминающее парковку. Выбравшись на улицу, люди все еще нервничали, и стали успокаиваться только перейдя мост от «Крокус Сити Холла», подчеркнул Артем.

Мужчина выбил колено, пока полз по лестнице, а также получил повреждения мягких тканей, когда выбивал дверь. «В остальном, без последствий. Террористы в меня не попали, пули мимо прошли. Жена практически цела, есть небольшие повреждения, но от пуль ничего, только психологическая травма», — заключил очевидец.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.