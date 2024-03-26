Сталкер отправил жертве слепок своего пениса в качестве подарка

Мужчину из Великобритании отправили в тюрьму за преследование женщины. Об этом сообщает Cambrian News.

39-летнего сталкера Бобби Уильямса из города Ньюпорт приговорили к 16 месяцам тюремного заключения за преследование и пятикратное нарушение судебных запретов на приближение к жертве. Судья сообщил Уильямсу, что его тюремный срок может быть увеличен, если он продолжит искать контакта с женщиной, на которой у него возникла «фиксация». Уильямс, отец троих детей, признал вину и извинился за свое поведение.

При этом в ходе заседания выяснилось, что мужчина не только регулярно появлялся у дома жертвы и домогался ее на пляже, но и отправил ей необычную посылку. Женщина получила от него по почте «подарок» в виде слепка эрегированного члена Уильямса. В ходе последовавшего за арестом допроса обвиняемый в ответ на вопрос о «подарке» улыбнулся и ответил, что «теперь он принадлежит ей».

Ранее сообщалось, что инструктор по йоге в Таиланде согласилась попозировать для известного фотографа, а потом обвинила его в домогательствах. Она отметила, что мужчина, скорее всего, и раньше совершал подобные преступления и избегал ответственности.

