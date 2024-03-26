Стало известно о проживании обвиняемых в теракте в «Крокусе» в центре Стамбула

Yetkinreport: обвиняемые в теракте в «Крокусе» жили в центре Стамбула

Двое обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске во время поездок в Турцию проживали в отелях в центральных районах Стамбула Фатих. Об этом пишет Yetkinreport.

Издание выяснило, что один из террористов, Фаридун Шамсиддин, заселился в гостинице в Фатихе 21 февраля и жил там до 27 числа. Затем он исчез из поля зрения на несколько дней, объявившись 2 марта в момент вылета в Москву. Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали прибыл в Стамбул 5 января до 21 февраля жил в той же гостинице, но вылетел из Турции одним рейсом с Шамсиддином.

Ранее министр внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая назвал теракт в «Крокусе» гнусным нападением. Предположительно, двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию. Остальные были завербованы уже на территории Российской Федерации.

26 марта газета Hurriyet выяснила, что Анкара детально изучила все данные, имеющиеся у нее о нападавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье террористах, посетивших Турцию. Вся информация о них была передана Москве.