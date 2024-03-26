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16:56, 26 марта 2024Бывший СССР

Украинских военных обвинили в отравлении питьевой воды

Сержант Григорян: ВСУ отравляли предназначенную российским военным питьевую воду

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отравляли питьевую воду, предназначенную российским военным. Об этом рассказал сержант Рудольф Григорян, служивший в рядах Вооруженных сил (ВС) России водителем машины-водовозки, передает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Слух такой ходил: на территории Украины в любой области, с которой бы ни заходили российские войска, отравление [воды украинской стороной] происходило», — поделился Григорян.

В связи с этим, по словам военнослужащего, подвоз «гуманитарки» производился с российских территорий, в частности из Крыма.

Ранее командир роты снайперов ВС России с позывным Али рассказал об использовании украинскими военными фосфорных снарядов. По его словам, запрещенные боеприпасы были замечены на запорожском направлении. Известно, что они вызывают тяжелые ожоги и серьезное отравление.

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      Екатерина Грищенко
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