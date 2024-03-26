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04:51, 26 марта 2024Бывший СССР

Священник раскрыл причину нежелания украинских пленных идти на обмен

Священник Олег: украинские пленные просят не обменивать их из страха за жизнь

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Священник Олег, служащий в колонии для военнопленных, рассказал, что украинские военные, попавшие в плен, не желают идти на обмен из страха за свою жизнь. Его слова приводит РИА Новости.

К украинским военнопленным хорошее отношение, у них есть отдельные бараки, трехразовое питания, новая одежда и даже табачные изделия, поделился священнослужитель.

«Они здесь, в России, у нас, вообще ни в чем не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать», — рассказал отец Олег.

Украинцы рассказали священнослужителю об ужасном обращении с русскими бойцами, попавшими в плен, удивляясь, что к ним относятся совершенно по-другому.

Ранее стало известно об отсиживающихся за спинами ВСУ иностранных наемниках.

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      Марина Совина
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