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08:15, 26 марта 2024Россия

Торговые центры холдинга «Крокус» объявили о возобновлении работы

Три торговых центра холдинга «Крокус» объявили об открытии с 26 марта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Три торгово-развлекательных центра «Вегас» в Московском регионе, создателем которых является холдинг «Крокус групп», со вторника, 26 марта, возобновляют свою работу. Об этом сеть ТРК сообщила в Telegram-канале.

«Все ТРК VEGAS будут вновь открыты для посетителей с 26 марта. (...) Ждем вас ежедневно!» — говорится в сообщении.

Речь идет о трех торговых центрах холдинга «Крокус групп» — «Вегас Кунцево», «Вегас Каширское» и «Вегас Крокус Сити». Последний находится рядом с концертным залом, где произошел теракт. Сеть ТРК «Вегас», как и «Крокус Сити холл», была создана холдингом «Крокус групп».

Днем ранее, 25 марта, торговые центры холдинга сообщали о приостановке работы на неопределенный срок. Тогда там не объяснили причины такого решения.

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      Анастасия Шейкина
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