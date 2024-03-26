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18:39, 26 марта 2024Путешествия

Турист поскользнулся во время прыжков с моста, ударился головой и не выжил

Daily Mail: в Австралии турист прыгнул с моста, неудачно упал и не выжил

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В Австралии британский турист прыгнул с моста ради развлечения, поскользнулся и не выжил. Подробности стали известны изданию Daily Mail.

30-летний иностранец отдыхал вместе с друзьями в прибрежном городе Нуса-Саунд в штате Квинсленд. Вечером 24 марта компания отправилась на мост, с которого местные жители и приезжие часто выполняют прыжки, несмотря на предостережения местной полиции о рискованности такого отдыха.

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Во время второй попытки британец поскользнулся, неудачно упал и ударился головой о воду, после чего не смог выплыть. Друзья сначала пытались найти туриста сами, а затем обратились в экстренные службы. Обнаружить тело мужчины удалось только через пять часов с помощью гидролокатора.

Ранее в Великобритании пьяный мужчина под наркотиками попытался вломиться в дом отдыха с топорами. Он разбил стекло входной двери в отель, где в тот момент отдыхали две семьи с детьми. Полиция обезвредила нападавшего электрошокером.

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      Мария Борисова
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