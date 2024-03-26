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07:05, 26 марта 2024Из жизни

Учительница два месяца занималась сексом с 15-летним подростком в школе

KNXV-TV: в США учительница два месяца насиловала 15-летнего ученика

Фото: Unsplash

В США арестовали учительницу из штата Аризона, которая на протяжении двух месяцев насиловала школьника. Об этом сообщает KNXV-TV.

Под суд попала 23-летняя Алисса Тодд из города Бакай. Расследование началось после того, как муж американки нашел среди ее вещей рукописные записи сексуального характера, а также ее переписку с 15-летним подростком. Заявление на женщину написала ее свекровь.

Следствие выяснило, что педагог установила близкие отношения с 15-летним учеником. Удалось доказать, что Тодд занималась сексом со школьником как минимум на протяжении двух месяцев. Часть этих встреч происходила на территории школы.

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Тодд арестовали в среду, 20 марта. В полиции заявили, что она стала третьей женщиной в городе за год, которую арестовали за преступления против половой неприкосновенности подростков.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая изнасиловала до 12 учеников своей школы. В центре разбирательств оказалась 24-летняя Джейден Чарльз из города Агуа-Дульсе, штат Техас.

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      Никита Савин
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