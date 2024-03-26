Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 26 марта 2024Силовые структуры

Установлен владелец перехваченной в Петербурге рекордной партии кокаина

Владельцем рекордной партии кокаина оказался житель Москвы, спонсировавший РДК

Фото: Leon Rafael / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге установили владельца рекордной партии кокаина в 1,2 тонны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, им оказался 47-летний москвич. Выяснилось, что он отправлял деньги членам «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация запрещена в России). Кроме того, мужчину обвиняли в педофилии. Теперь ему грозит 15 лет за контрабанду наркотиков и срок за государственную измену.

24 января сотрудники таможни и ФСБ перехватили партию кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей в Большом порту Санкт-Петербурга. По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Более 1200 килограммов наркотика были спрятаны среди мешков с кофе. Он прибыл в российский порт в контейнере из Антверпена (Бельгия).

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что устроила теракт на Крымском мосту. Что в СБУ рассказали о нем и покушениях на россиян?

      Раскрыта опасность диабета

      Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» хотел сдать квартиру славянам

      Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили под стражей

      В Подмосковье уточнили число пострадавших после теракта в «Крокусе»

      Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ

      Предотвращение теракта в российском пункте приема гумпомощи попало на видео

      Россияне застряли в аэропорту почти на сутки по вине Китая

      Рогов высказался о восстановлении ДнепроГЭС

      В ЛДПР ответили на информацию о лишении Кологривого роли Жириновского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше