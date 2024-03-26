Установлен владелец перехваченной в Петербурге рекордной партии кокаина

Владельцем рекордной партии кокаина оказался житель Москвы, спонсировавший РДК

В Петербурге установили владельца рекордной партии кокаина в 1,2 тонны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, им оказался 47-летний москвич. Выяснилось, что он отправлял деньги членам «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация запрещена в России). Кроме того, мужчину обвиняли в педофилии. Теперь ему грозит 15 лет за контрабанду наркотиков и срок за государственную измену.

24 января сотрудники таможни и ФСБ перехватили партию кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей в Большом порту Санкт-Петербурга. По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Более 1200 килограммов наркотика были спрятаны среди мешков с кофе. Он прибыл в российский порт в контейнере из Антверпена (Бельгия).