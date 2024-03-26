В Армении в ходе обыска в офисе оппозиционной партии обнаружили боевые гранаты

СНБ Армении обнаружило две боевые гранаты в ходе обыска в офисе партии НДП

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении провели обыски в столичном отделении оппозиционной партии «Национально-демократический полюс» (НДП) после взрывов в полицейском участке Еревана. В ходе следственных действий оперативники обнаружили в офисе две боевых гранаты, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

«В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты документы и предметы, интересующие следствие, в том числе оружие, боеприпасы, планы, схемы, наркоподобные массы и т.п. В частности, в офисе указанной организации были обнаружены две боевые гранаты, а также множество документов и предметов, представляющих интерес для расследования», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что взрывчатые вещества были направлены на экспертизу.

24 марта неустановленные вооруженные лица ворвались в Нор-Норский отдел полиции в Ереване. Тогда перед полицейским участком произошел взрыв.