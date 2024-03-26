В Белоруссии рассказали о численности войск НАТО у границы

Минобороны Белоруссии: контингент НАТО у границы составляет 7,7 тысячи человек

Численность воинских контингентов стран НАТО у северо-западной границы Белоруссии составляет до 7,7 тысячи человек. Об этом заявил командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко, его слова передает БелТА.

«Воинские части и подразделения объединенных вооруженных сил НАТО, в том числе на территории стран Прибалтики и Польши, занимаются оперативной и боевой подготовкой», — сообщил Науменко.

По его словам, на территории ряда стран, включая Литву и Польшу, проводятся учения «Квадрига-2024», в которых участвуют пехотный и механизированный батальоны ФРГ и танковый батальон США.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если военные силы, несущие охрану государственных границ Белоруссии, расслабятся, войска НАТО могут напасть на республику.