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13:58, 26 марта 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о сложной обстановке у границ со странами НАТО

ВС Белоруссии: в странах НАТО создают огневые позиции и противотанковые рвы
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Белоруссии обстановка у границ со странами НАТО характеризуется как сложная. Об этом заявил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко, сообщает БелТА.

По информации Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, в Эстонии, Латвии и Литве суммарно насчитывается порядка 7700 воинских контингентов стран НАТО. На границах с Белоруссией также создают противотанковые рвы и огневые позиции. Вместе с тем известно о базирующихся на этом направлении более чем 130 боевых самолетах Североатлантического альянса.

Науменко отметил тенденции к нарастанию напряженности обстановки. По его словам, в странах Прибалтики, а также на территории Польши в настоящее время проводятся учения. В связи с этим на литовский полигон Пабраде в 15 километрах от границы с Белоруссией были выведены немецкие пехотный и механизированный батальоны, а также американский танковый батальон, которые могут задействовать для провокаций.

В белорусском командовании также сообщили о регулярной воздушной разведке, которая ведется против страны. По данным военных, ежедневно авиация НАТО совершает порядка пяти вылетов самолетов с такими целями.

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      Екатерина Грищенко
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