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18:22, 26 марта 2024Интернет и СМИ

В Британии указали на ошибки Украины

The Economist: у Зеленского нет оправданий задержкам в возведении обороны

Фото: Florion Goga / Reuters

Украина должна признать свою вину в промедлении с набором солдат, а также в задержках в возведении обороны. На эти ошибки Владимира Зеленского указали в материале британского издания The Economist.

В материале отмечается, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прорвать украинскую оборону.

The Economist считает, что в этом есть вина Украины. В частности, как говорится в материале, Киев несет ответственность за то, что вовремя не провел масштабную мобилизацию, несмотря на то, что страна нуждалась в большом количестве солдат. «Также у господина Зеленского нет оправданий тому, что строительство оборонительных укреплений было задержано», — говорится в статье.

В материале утверждается, что приступать к возведению обороны Украине стоило летом 2023 года. Украинский лидер же отдал соответствующее распоряжение только в ноябре.

Ранее в США заявили, что многие украинцы сомневаются в возможности победы их страны над Россией. В материале Politico подчеркивалось, что у граждан страны растет пессимизм относительно развития военного конфликта.

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      Мария Большакова
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