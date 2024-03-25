Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:12, 25 марта 2024Интернет и СМИ

В США заявили о сомнениях украинцев в победе Киева

Politico: все больше украинцев сомневаются в возможности победы над Россией

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине усиливается пессимизм в отношении будущего страны. О сомнениях жителей страны в том, что Киев сможет одержать победу над Москвой, высказался автор издания Politico, базирующегося в США, Джейми Деттмер.

Он подчеркнул, что патриотические настроения на Украине пошли на спад по сравнению с тем, какими они были в начале спецоперации. Деттмер объяснил, что мужчины избегают попадания на фронт, так как многие из участников конфликта не возвращались или получали увечья или ранения.

«[На Украине] растет пессимизм относительного того, как будет развиваться российско-украинский конфликт. Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы», — высказался автор материала.

Ранее на Западе заявили о мольбах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Итальянское издание Fatto Quotidiano раскрыло, что уставшие от конфликта украинские военные умоляют Запад прекратить вооруженный конфликт с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

      ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

      В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше