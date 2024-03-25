В США заявили о сомнениях украинцев в победе Киева

Politico: все больше украинцев сомневаются в возможности победы над Россией

На Украине усиливается пессимизм в отношении будущего страны. О сомнениях жителей страны в том, что Киев сможет одержать победу над Москвой, высказался автор издания Politico, базирующегося в США, Джейми Деттмер.

Он подчеркнул, что патриотические настроения на Украине пошли на спад по сравнению с тем, какими они были в начале спецоперации. Деттмер объяснил, что мужчины избегают попадания на фронт, так как многие из участников конфликта не возвращались или получали увечья или ранения.

«[На Украине] растет пессимизм относительного того, как будет развиваться российско-украинский конфликт. Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы», — высказался автор материала.

Ранее на Западе заявили о мольбах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Итальянское издание Fatto Quotidiano раскрыло, что уставшие от конфликта украинские военные умоляют Запад прекратить вооруженный конфликт с Россией.

