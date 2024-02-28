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21:06, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о мольбах солдат ВСУ

Fatto Quotidiano: украинские военные умоляют Запад остановить конфликт с Россией

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинские военнослужащие умоляют западные страны остановить конфликт с Россией. Об этом рассказало итальянское издание Fatto Quotidiano.

В материале отмечается, что солдаты устали от боевых действий и уже не хотят воевать. По данным газеты, украинцы всеми силами пытаются избежать отправки на фронт, в частности, намеренно травмируя себя. «Поскольку в Италии информация о военных действиях на Украине искажена, я должен говорить прямо: солдаты [Вооруженных сил Украины] ВСУ умоляют Запад прекратить конфликт», — говорится в статье.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев. Он также призвал союзников стать быстрее и решительнее в вопросе помощи Киеву.

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      Марина Совина
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