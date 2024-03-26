В ДНР назвали причину отключения электроэнергии

Зампред правительства ДНР Чертков: ВСУ атаковали энергосистему региона

Отключение электричества в Донецкой народной республике (ДНР) произошло вследствие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему региона. Такую причину назвал зампред регионального правительства Андрей Чертков в Telegram.

«С утра в домах многих из вас нет электроэнергии, как следствие, тепла и воды. Причина происходящего — очередная атака врага на нашу энергосистему», — рассказал он.

По словам Черткова, ВСУ атаковали подстанцию. В настоящий момент ее работа восстановлена, а энергетики выравнивают напряжение. Восстановить подачу воды и тепла в дома жителей также обещают в течение дня.

Утром 26 марта власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством. В городах перестали работать котельные и лифты, а также насосные станции.