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10:34, 26 марта 2024Бывший СССР

В ДНР назвали причину отключения электроэнергии

Зампред правительства ДНР Чертков: ВСУ атаковали энергосистему региона

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отключение электричества в Донецкой народной республике (ДНР) произошло вследствие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему региона. Такую причину назвал зампред регионального правительства Андрей Чертков в Telegram.

«С утра в домах многих из вас нет электроэнергии, как следствие, тепла и воды. Причина происходящего — очередная атака врага на нашу энергосистему», — рассказал он.

По словам Черткова, ВСУ атаковали подстанцию. В настоящий момент ее работа восстановлена, а энергетики выравнивают напряжение. Восстановить подачу воды и тепла в дома жителей также обещают в течение дня.

Утром 26 марта власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством. В городах перестали работать котельные и лифты, а также насосные станции.

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      Александр Курбатов
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