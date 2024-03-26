В Донецке и Горловке сообщили о перебоях с электричеством

Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством

В Донецке остановлена работа котельных и лифтов из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram.

По его словам, во всей республике наблюдаются проблемы из-за просадки напряжения. «По всему городу будут остановлены котельные, лифты, возможно отключение воды в связи с просадкой напряжения», — сообщил глава города.

В Горловке также сообщили о перебоях электричества, связанных с аварийной ситуацией в системе электроснабжения. Как рассказал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram, в городе остановлена работа котельных и насосных станций, обесточен ряд населенных пунктов города.

Ранее в украинском городе вновь ввели графики аварийных отключений электричества после атаки на ДнепроГЭС — одну из самых мощных украинских гидроэлектростанций.