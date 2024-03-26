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07:23, 26 марта 2024Мир

В Германии подготовят обращение к России из-за теракта в «Крокусе»

Немецкий город-побратим Красногорска подготовит письмо к РФ в связи с терактом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Город Хехштадт-ан-дер-Айш в Германии, который является городом-побратимом российского Красногорска, где произошел теракт в «Крокус Сити Холле», готовит письмо с выражением соболезнований в связи с трагедией. Эту информацию передает журналист Клаус Штриенц, проживающий в ФРГ, сообщает РИА Новости.

По словам Клауса Штриенца, письмо будет адресовано семьям погибших. Он также отметил, что с инициативой подготовить обращение от города выступил мэр Гюнтер Шульц.

Хехштадт и Красногорск стали городами-побратимами в 1996 году. Сотрудничество между ними началось со взаимосвязи между гимназиями. Отношения были заморожены после начала боевых действий на Украине.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать посетителей, затем они подожгли концертный зал. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. В результате трагедии, по последним данным, погибли 139 человек, ранения получили 182 человека.

Ранее рабочий сообщил, что завалы «Крокуса» разбирают почти вручную в три смены. Специалисты почти не используют технику, чтобы не повредить останки.

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      Марина Совина
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