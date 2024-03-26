Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:28, 26 марта 2024Мир

В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

В Конгрессе США начали расследовать закрытие посольств по всему миру

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Председатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Комер начал расследование после массового закрытия посольств страны за рубежом.

Как указал комитет в своей публикации в соцсети X, подобная практика приводит к снижению дипломатического присутствия государства в различных странах мира и ухудшению уровня обслуживания граждан США. «Джеймс Комер расследует серию закрытий и частичных эвакуаций посольств по всему миру», — говорится в сообщении.

Ранее Государственный департамент США выразил заинтересованность в отправке своих дипломатов в посольство в Киеве. Отмечается, что Госдеп также планирует расширить возможности перемещения дипломатов по территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно о проживании обвиняемых в теракте в «Крокусе» в центре Стамбула

      На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы

      В Сумской области произошел взрыв

      Игравшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

      В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

      В США вспомнили о планах НАТО использовать теракты в борьбе с Россией

      Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше