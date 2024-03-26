В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

В Конгрессе США начали расследовать закрытие посольств по всему миру

Председатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Комер начал расследование после массового закрытия посольств страны за рубежом.

Как указал комитет в своей публикации в соцсети X, подобная практика приводит к снижению дипломатического присутствия государства в различных странах мира и ухудшению уровня обслуживания граждан США. «Джеймс Комер расследует серию закрытий и частичных эвакуаций посольств по всему миру», — говорится в сообщении.

Ранее Государственный департамент США выразил заинтересованность в отправке своих дипломатов в посольство в Киеве. Отмечается, что Госдеп также планирует расширить возможности перемещения дипломатов по территории Украины.