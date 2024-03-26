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12:40, 26 марта 2024Россия

В Кремле дали оценку злорадствующим над трагедией в «Крокусе»

Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу трагедии в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его оценку приводит ТАСС во вторник, 26 марта.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что расследование продолжается и версии теракта будут высказываться, когда следствие сочтет это необходимым.

«Кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет, по-другому их называть нельзя», — сказал Песков, рассуждая над вопросом журналиста по поводу высказывания экс-советника президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого Арестович выдал причастность Киева к теракту в «Крокусе» фразой «мы убили». Обсуждая теракт, он заявил, что российские власти пытаются добиться сочувствия от Запада из-за большого числа летальных исходов.

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      Анна Щербакова
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