В Кремле исключили отказ России от планов по развитию страны даже с учетом СВО

Песков исключил отказ России от планов по развитию страны даже с учетом СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru исключил отказ России от планов по развитию страны, даже с учетом проводимой специальной военной операции (СВО).

Он пояснил, что проекты, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, просчитаны с учетом налогов, они будут реализованы благодаря запасу прочности государства. Цифры, обозначенные до 2030 года, являются абсолютно реалистичными, добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Поэтому волноваться тут не о чем. Даже с учетом приоритетности СВО никто не собирается отказываться от планов развития. И это вы, собственно, могли прочитать в послании президента», — заключил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия находится в состоянии войны. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что изначально Москва проводила СВО, однако ситуация поменялась, когда западные страны начали активно и открыто поддерживать Украину.

