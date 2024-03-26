В Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины

Песков: РФ должна нивелировать военный потенциал Украины и обезопасить граждан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru назвал меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины.

Он отметил, что Россия, исходя из того, что говорит президент Владимир Путин, должна нивелировать военный потенциал Киева и полностью взять под контроль территорию четырех новых субъектов РФ.

«Вот из этого надо исходить. И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил о том, что в новых регионах России нужно продолжать «отодвигать врага». По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить жителей России.