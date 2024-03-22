В Кремле заявили о необходимости «отодвигать врага» в новых регионах России

Песков: в новых регионах РФ нужно «отодвигать врага» и освобождать территории

В новых регионах России нужно продолжать «отодвигать врага» и освобождать территорию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Наши новые регионы — да, там еще надо выходить на границы, надо освобождать территорию, надо отодвигать врага», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить жителей России. Российские военнослужащие занимаются этим в зоне проведения СВО, подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин ранее не исключал, что российские военные могут создать на действующей территории Украины санитарную зону, которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Это позволит прекратить обстрелы и атаки на регионы страны, подчеркивал он.