Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 22 марта 2024Россия

В Кремле заявили о необходимости «отодвигать врага» в новых регионах России

Песков: в новых регионах РФ нужно «отодвигать врага» и освобождать территории

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В новых регионах России нужно продолжать «отодвигать врага» и освобождать территорию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Наши новые регионы — да, там еще надо выходить на границы, надо освобождать территорию, надо отодвигать врага», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить жителей России. Российские военнослужащие занимаются этим в зоне проведения СВО, подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин ранее не исключал, что российские военные могут создать на действующей территории Украины санитарную зону, которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Это позволит прекратить обстрелы и атаки на регионы страны, подчеркивал он.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы теряем станцию». По крупнейшей ГЭС Украины нанесен мощный удар. Что известно о повреждениях и последствиях?

      Песков заявил об абсурдности мнения Запада о замороженных активах России

      Лоза раскритиковал Пугачеву после оскорбления русских

      Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны

      Кремль анонсировал совещание Путина с Советом безопасности

      В Кишиневе назвали ожидаемые сроки начала переговоров по членству в ЕС

      В Петербурге пропавшую 12-летнюю девочку нашли в автобусе под психотропами

      В Кремле заявили о необходимости «отодвигать врага» в новых регионах России

      Песков раскрыл подробности о боях с диверсантами около Белгородской области

      Раскрыто вооружение анонсированной Шойгу Днепровской флотилии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше