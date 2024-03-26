В Кремле рассказали о националистическом духе украинской власти

Представитель Кремля Песков: украинскую власть пропитал националистический дух

Руководство Украины пропитал националистический дух. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представителю президента России задали вопрос о потенциальной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими властями в контексте специфического отношения некоторых радикальных исламистов к людям еврейского происхождения.

«Еврей своеобразный там [на Украине] стоит [во главе государства]. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления», — ответил Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля также прокомментировал ход расследования теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, следствие озвучит версии о трагедии в Красногорске, когда сочтет нужным.