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12:54, 26 марта 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о националистическом духе украинской власти

Представитель Кремля Песков: украинскую власть пропитал националистический дух

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Руководство Украины пропитал националистический дух. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представителю президента России задали вопрос о потенциальной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими властями в контексте специфического отношения некоторых радикальных исламистов к людям еврейского происхождения.

«Еврей своеобразный там [на Украине] стоит [во главе государства]. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления», — ответил Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля также прокомментировал ход расследования теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, следствие озвучит версии о трагедии в Красногорске, когда сочтет нужным.

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      Глеб Палехов
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