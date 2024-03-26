В Кремле высказались о следствии по теракту в «Крокусе»

Песков: следствие озвучит версии по теракту в «Крокусе», когда сочтет нужным

Следствие озвучит версии по теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, когда сочтет нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказывание которого цитирует ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что следствие продолжается. «По состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] доложил президенту [России Владимиру Путину]», — напомнил он.

Ранее Бастрыкин отчитался Путину, что следствию удалось установить полную хронологию атаки террористов. Глава Следственного комитета сообщил, что обвиняемые дали на допросе подробные показания не только об обстоятельствах террористического акта, но также о заказчиках и лицах, оказывавших содействие в подготовке теракта.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал по обвинению в совершении теракта четверых уроженцев Таджикистана — 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобиар Файзова. Их заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

Вечером 22 марта группа террористов проникла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям. Кроме того, боевики подожгли здание, которое в результате частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, ранения получили до 360 человек.