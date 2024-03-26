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07:23, 26 марта 2024Россия

В Кремле заявили о готовности Украины «любыми методами» отобрать Крым

Песков: Украина готова «любыми методами» отобрать у России Крым
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Украина готова на все, чтобы отобрать у России Крым, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью aif.ru.

«Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым?» — сказал Песков.

Он добавил, что даже не будет говорить о претензиях Киева на новые регионы России. Обсуждать договоренность с Украиной без участия России бессмысленно, подчеркнул Песков.

16 марта 2024 года в стране отмечали десятилетие воссоединения Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин тогда позвонил и поздравил главу полуострова Сергея Аксенова, главу крымского парламента Владимира Константинова, бывшего мэра Севастополя Алексея Чалого.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. 96,77 процента крымчан высказались в пользу присоединения региона к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией. Российские власти много раз заявляли, что жители Крыма высказались за воссоединение с Россией в соответствии со всеми демократическими процедурами в рамках международного права и Устава ООН.

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      Анастасия Шейкина
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